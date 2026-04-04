Jakab Péter, Facebook : „Bár odáig még a Fidesz se ment el, hogy kamubeadványokkal próbáljanak ellenzékieket lehúzatni a szavazólapról. A Tisza ezt is megtette. Kövér László valahol csettint a háttérben. Szóval nem hajlok meg előttük akkor sem, ha ezzel a politikai pályafutásom kettétörik. Inkább török, de sosem hajlok. Az más kérdés, hogy aki valóban jobb országot akar építeni, az ilyet soha nem is kérne.”
Bármivel is próbálkozik a Tisza, Jakab nem adja fel
Bármivel is próbálkozik a Tisza, Jakab nem adja fel
