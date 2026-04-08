Batka a nagy kombinátor!

Batka Zoltán, Népszava: „Láthatóan az Ukrajnával jó viszonyt ápoló és az EU-hoz közeledő, Moszkvától távolodó szerb vezetés csak bomba-poggyászlerakót engedélyezett a Török Áramlattól pár száz méterre. És feltehetően dokumentált mindent. Jó eséllyel Belgrádban pontosan tudják, ki a hunyó, és ha nem is annyira szívdobogva, mint Magyarország, de ők is várják, hogy ki győz április 12-én. Amennyiben Orbán, úgy előadhatják, hogy ők is segítettek hatalomban tartani Vučić elnök nagy barátját. Ha viszont Magyar győz, nos, a szerb vezetésnek lesz egy lehetősége a kapcsolatépítésre. Egy berendezkedő új magyar vezetésnek pedig lesz egy jogi adu ász a kezében.”