Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Csak a pannon Caligula félelmetes és pszichotikus jellemét rajzolják ki még jobban”

Szabó Gergő
2026. 04. 11. 7:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „A kedves vezető akkor is úgy viselkedik mint egy diktátor, ha nincs hatalma. Ez együtt jár Magyar Péter aurájával, és most, hogy előkerültek a felvételek a telefonrablásáról, valamint interjút adott az áldozat, még tisztább a kép. A legelszántabb szektást azonban az ilyen apróságok nem érdeklik. Ők talán még akkor is imádnák Magyar Pétert, ha az ő telefonjukat rabolta volna el két pofon kíséretében, de talán néhány embernek rajtuk kívül tanulságos lesz a történet. Vissza lehetett állítani ugyanis azokat a felvételeket, amelyek a Magyar Péter által a Dunába dobott telefonon szunnyadnak. Ennek keretében az áldozat interjút is adott Ábrahám Robinak, és az általa elmondott részletes esettörténetből olyan részletek derültek ki, amelyek két évvel ezelőtt még megdöbbenthettek volna mindenkit, most azonban csak a pannon Caligula félelmetes és pszichotikus jellemét rajzolják ki még jobban. Azóta ugyanis bőven volt időnk megismerni ezt az embert, ezek a részletek most már nem meglepőek. Immáron csak az a megdöbbentő, hogy egy ilyen alak büntetlenül tombolhat és viselkedhet úgy, mint Kim Dzsong Un rosszabb perceiben, csak mindezt hatalom nélkül. Az észak-koreaiakat kényszerítik, hogy mosolyogva tapsoljanak az elmebajhoz, a tiszások megteszik ezt maguktól, a telefonrablás pedig fikarcnyit sem számít.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.