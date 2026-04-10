„Csicskamajdan ellen mindnyájunknak el kell menni”

Kertész Dávid, Origo: „Éppen ezért fontos a részvétel. Mi nyerünk, ez nem kérdés. Mi nyerünk, mert nekünk van igazunk, mert a nemzeti oldal erősebb, mert a magyarok okosak. Az egyetlen problémát az jelentheti, hogy mi magyarok sajnos gyakran lusták is vagyunk, és megelégszünk a tudattal, hogy győzni fogunk. Ezt most nem szabad. Azért nem szabad, mert nem elég megnyerni a választást, el kell vennünk az esélyüket is, hogy utcai balhékba kezdjenek. Olyan vereséget kell rájuk mérnünk, hogy abba belerokkanjon nem csak a hazai, de a nemzetközi mélyállam is, hogy 2030-ban már ne legyen esélyük idegen ügynökökkel indulni a választáson. Demokráciát akarunk és nemzeti gondolkodású ellenzéket, ehhez pedig most le kell váltanunk a jelenlegi ellenséget, amihez viszont olyan kétharmad kell, amilyet még senki nem látott. Mérjünk most vasárnap végső csapást a globalistákra!”