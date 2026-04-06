Parászka Boróka, Facebook : „"Locsolás helyett a szerb-magyar határ felé vette az irányt Orbán Viktor" - adja hírül a magyar propaganda. Orbán Viktor lomhának bizonyult a HVG csapatához képest, Martini Noémi és Németh András utcahosszal megelőzte a magyar miniszterelnököt. Megnézték, hogy mi van a bombafenyegetés helyszínén. Összefoglalom: 1 azaz egy darab szerb rendőrautó szállt ki, hogy biztosítsa a Roppantul Veszélyes Helyszínt. Nem messze tetthelytől ádáz elszántsággal kitartóan lenyírta a gyepet, a húsvéti (ortodox rítus szerint virágvasárnapi) csendórákra fittyet hányó szerb hazafi. Ha megkeződött a fűnyírószezon, akkor azt a harmadik világháború sem állíthatja meg!”

