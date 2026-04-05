Ujhelyi István, Facebook: „Egy hét múlva ilyenkor az ország – így vagy úgy, de – történelmet fog írni. Ezt nem csak én érzem politikai szemtanúként, de szinte biztos vagyok benne, hogy minden közélet iránt nyitott ember ugyanígy gondolja. Benne van a levegőben. Az a Magyarország, amelyre április 13-án, hétfőn ébredünk majd, bizonyosan egy egészen más ország lesz, mint az elmúlt tizenhat évben. És igaz lesz ez akkor is, ha – nem ennek van nagyobb valószínűsége, de ha – bármilyen okból marad a Fidesz. Ebben az elmúlt, meglehetősen turbulens, tornádószerű közéleti időszakban, ami mögöttünk van, számos olyan korábban elképzelhetetlennek tartott dolog történt, ami végeredménytől függetlenül gyökeres változást fog hozni Magyarország életében. Ennek persze ugyanúgy megvannak a veszélyei is, mint az előnyei.”



