Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Nincs kétségem afelől, hogy a leendő Tisza-kormány és a terebélyes Tisza-frakció tagjai jól felkészült szakemberek, a fontos közszolgáltatási ágazatokon túl a jog, a gazdaság és a diplomácia tapasztalt mesterei. Bizonyára tudják, milyen módon maradhatunk talpon a tolakodó válságok közepette, hogyan kell az ország hajóját elnavigálni a zavaros vizeken, furcsán viselkedő, önző és veszélyes nagyhatalmak szorításában keletről és nyugatról. Nyilván tudják, hiszen különben nem jelentkeztek volna a feladatra, a rendszerváltásra. El is várjuk tőlük, hogy képesek legyenek megoldani a feladatot, hiszen ez az ország az otthonunk, nincs másik, itt akarunk jómódban, de mindenekelőtt biztonságban élni.”



