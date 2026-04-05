Dornfeld László, Demokrata: „Magyar Péter ezekben a napokban igazolja azt teljes egészében, hogy neki semmi sem drága a hatalomért. Feláldozta a saját családját személyes ambícióért, valamint elárulta a nemzeti érdekeket a müncheni paktum megkötésével, vagyis az ukránoknak és a Brüsszelnek történő behódolással. Hatalomra jutva feláldozná a magyar emberek jólétét (adóemelési tervek, Kapitány-terv), de még a fizikai biztonságukat is (migráció és háború támogatása), és megfélemlítené azokat, akik nem értenek vele egyet (ezt már gyakorlatilag mindennap láthatjuk magunk körül). Április 12-én a csendes többségen lesz a sor, hogy nemet mondjon erre.”
„Elárulta a nemzeti érdekeket a müncheni paktum megkötésével”
