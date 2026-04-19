Csizmadia Ervin, Hvg360: „Történelmi nap volt április 12-én, mert a Tisza Párt nem csupán nyert, és nem is csupán kétharmaddal: fölényes kétharmaddal nyert, és soha nem látott többségű kormánypárt kerül a parlamenten kívülről a parlamentbe. Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar politika európai és kelet-közép-európai összevetésben is speciális: ahol nagy párt regnál (ráadásul hosszú ideig), azt csak egy másik, ugyancsak nagy párt – azaz egy párt – tudja legyőzni. Ahogy az a „törvényszerűség” is működésbe lépett, hogy amikor megjelenik egy új nagy párt, akkor az addigi nagy (domináns) párt hirtelenjében ha nem is kicsivé, de középpárttá zsugorodik. Elképesztő helycsere!”