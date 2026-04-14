Skrabski Fruzsina, Facebook: „Tehát az ellenzék gyártott magának egy Fidesz 2-t, amely vezetőjének az arroganciája erősebbet hoz, mint a Fidesz valaha. Én nem hiszem el, amit Magyar mond. Szerintem nagy színész. Mindig azt mondja, amit hallani akar a nép. De! Tény, hogy teljesen kihaltak a Parlamentből a baloldali mondatok: a határon túli magyarok szavazatának elvétele, a multik dicsérete, az lmbtq napi erőltetése, az olimpia elgáncsolása, a merjünk kicsik lenni, a liberális fontoskodók okoskodása. Tehát csak a Fidesz-retorika tud itt győzni. Most éppen egy Orbán nélküli, fideszes gondolatokat hangoztató ember. Nem bízom Magyar körüli globalistákban sem. De meglátjuk. Remény hal meg utoljára.”



