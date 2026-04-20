Raskó György, Facebook: „Jeszenszky Géza, az Antall kormány külügyminisztere kiváló ember, talpig becsületes, aki sosem hajtott pénzre, vagyonra. Ráadásul nyugdíjas, amiből nem könnyű eltartani még plusz egy főt. J Gézát nagyon megviselte fia kritikátlan Orbán imádata, de akkor is a fia, akin próbál majd segíteni. J Zsoltnak most lesz ideje elgondolkodni vajon jól látta-e az orbáni magyar valóságot. Mert biztos, hogy nem, de ennek pszichés okai vannak. Adja isten, hogy kigyógyuljon belőle.”
„Ennek pszichés okai vannak, adja isten, hogy kigyógyuljon belőle”
