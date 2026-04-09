Tarjányi Péter, Facebook: „Amikor egy amerikai alelnök a kampány utolsó hetében idejön, nem egy napra, hanem kettőre majd úgy dönt, hogy marad még egy napot és eközben az amerikai elnök Trump telefonon szól a kormány nagygyűléséhez…. AZ NEM DIPLOMÁCIA. AZ ERŐDEMONSTRÁCIÓ. Orbán mellett, nem Magyar Péterrel, hanem Brüsszellel szemben… Kedves Ellenzéki barátaim… Aki azt hiszi, hogy ez nem mozgósítja a jobboldalt, az téved.”



