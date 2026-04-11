Vásárhelyi Mária, Facebook: „Könyörgöm! Most, az őrület vége felé, nehogy már a DK-sok és a kutyások is egymásnak essenek! Mert akkor már tényleg egy komplett elmegyógyintézet lesz az ország. Akármilyen szomorú is látnom, teljesen megértem azokat a jelölteket, akik visszalépnek. Mert olyan elképesztő az a lincshangulat, ami a kis ellenzéki pártok jelöltjeit körülveszi, hogy az már fizikai fájdalmat okozhat. És utána következik majd a bűnbakok kijelölése és megbélyegzése. Ez – különösen kisebb közösségekben – az elviselhetetlenségig tud fokozódni. És nemcsak a jelölt, hanem a családtagjai is áldozattá válnak.”