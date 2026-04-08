Fodor Gábor, Facebook: „Érdemes egyszer és mindenkorra tisztázni: a magyar választási rendszerben csalni nem lehet. Ez a félelem egy hamis illúzió, ami hosszú ideje mérgezi a közbeszédet. Politikai tapasztalatom és a rendszer ismerete alapján mondhatom, hogy bár apróbb technikai részleteken lehet vitatkozni és előzetesen a szavazókat tudják a politikai erők befolyásolni, maga a szavazás folyamata, majd az összeszámlálás is biztonságos. A garanciát éppen az adja, hogy minden szavazókörben ott ülnek az ellenzéki és a kormánypárti delegáltak is, akik árgus szemekkel figyelik egymást. Fontos tisztában lennünk a valósággal: a vereséget nem a választójogi rendszer hibája, hanem a polgárok akarata okozza.”