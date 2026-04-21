Fegyőr, az észosztó

Fekete-Győr András, Facebook : „Értem én persze a bukott házelnök frusztrációját. Lelkileg bizonyára pokolian nehéz lehet megemészteni, hogy a sajátjaként kezelt házelnöki széket hamarosan egy olyan felkészült és tisztességes nőnek kell átadnia Forsthoffer Ágnes személyében, akiket az elmúlt tizenhat évben módszeresen megalázott és lenézett. Bőven tudnék mesélni arról, mit művelt az olyan bajtársaimmal, mint Szél Bernadett, Szabó Tímea, Orosz Anna és még sokan mások. De ettől még ne legyenek illúziói: az elborult eszementségeivel csupán azt igazolja, miért volt ilyen égető szükség a változásra, és miért hamvában holt elképzelés a Fidesz részéről bármiféle megújulás.”