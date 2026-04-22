Fegyőr hálából legyen e-roller miniszteri biztos, - nem, az bonyolult neki, max. búgócsiga

Fekete-Győr András, Facebook: „Épp olvasom, hogy a Fidesz-maffia petíciót indított Sulyok Tamás hatalomban tartásáért. Ha esetleg nem tűnt volna fel az elvtársaknak, április 12-én már lezajlott egy meglehetősen nagymintás, országos "petíció", amelyen magyarok milliói szavaztak arra, hogy a NER összes bábja takarodjon végre a közéletből.”