Ágoston László, Facebook: „A közmédia (leendő) felszabadulását látni nem azért euforikus érzés, mert ne gondolnám bűnösnek azokat, akik ott dolgoztak (senki se tartott pisztolyt a fejükhöz, hogy asszisztáljanak!), hanem azért,mert így ki lehet mosni a propagandát az emberek fejéből. Nagyságrendekkel kevésbé érdekel ebben a pillanatban, hogy "bosszút álljunk" a professzionális hazudozókon, mint hogy esélyt kapjon minden magyar a tisztánlátásra. Pedig félre ne érts: alig várom, hogy a következmények hozzájuk is megérkezzenek.”



