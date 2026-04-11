Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Ebből látszik egy nagy hibánk. Közös felelősség a következő generáció tanítása, messzire vezetne ebbe most itt részletesen belemenni, de nyílt titok, hogy minden a családdal kezdődik, a legfontosabb alapokat ott kell megkapnia mindenkinek, az iskolának pedig szervesen része kell legyen a későbbi érési folyamatban, aminek a végén gondolkodó, felnőtt ember kerül ki a társadalomba. És most se szeretnék általánosítani, mert igazságtalan lenne, rengetegen kapják meg a megfelelő alapokat és mennek jó irányba, csak ők nem hőbörögnek az utcasarkokon, hanem élik a fiatalkorukat. De nagyon sokan megfelelő alap nélkül fordulnak rá az iskolai környezetre, ahol sokkal könnyebb őket befolyásolni, trendekhez igazítani. Sokan nem rosszindulatú, rossz szándékú gyerekek, de könnyen befolyásolhatóak és sodorhatóak bármilyen irányba. Talán ez a legfontosabb feladatunk, hiszen hiába építünk fel valamit, ha a következő generáció nem érti, nem becsüli és kiadja a kezéből az irányítást. Annyi inger és információ éri az embert, hogy észre se vesszük, hogy milyen fiatal korban el tudják téríteni a gyerekeket a normalitás útjáról. Ha valaki nem kapja meg a megfelelő indítócsomagot otthon, onnan főleg nehéz továbblépni. A történelmünk, kultúránk ismerete elengedhetetlen, a hit, a becsület és a kitartás szerves része volt a magyar embereknek, ne engedjük ki a kezünkből legféltettebb kincseinket, mert onnan nincs visszaút és akkor nincs magyar jövő!”