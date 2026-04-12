Szabó Tímea, Facebook: „Leírhatatlan és még mindig kicsit hihetetlen érzés tudni, hogy hétfőtől egy szabad országban ébredünk. A felnőtt életem felét ebben a ketrecbe zárt rendszerben éltem, a most 18 éves Gergő fiamnak pedig nincs semmilyen élő emlékezete arról, hogy milyen gyűlölet- és szorongásmentesen élni, milyen, amikor nincsenek hazug háborús plakátok az utcán, amikor a youtube videók közben nem ugrik fel orosz propaganda, amikor saját anyja nem céltáblája a kormánypárti politikusoknak.”