Tompos Márton, Facebook: „Indulás vagy nem indulás. Tudom, hogy mekkora dilemma volt, ahogy azt is, hogy milyen nyomás volt mindenkin, hogy tessék visszalépni, hiszen az én elnökségem alatt zajlott ez le a pártunkban. A mai napig emlékszem, hogy amikor még bőven az indulás mellett voltunk, és nyilatkoztam egy olyat, hogy a Tisza-kormány fékje szeretnénk lenni, Ruff Bálint ezt úgy szakértette meg élő adásban, hogy "Tompos Márton hülye. A momentumosok hülyék." Bravó. De a lényeg, hogy tényleg értem, hogy ez mennyire nehéz. Ilyenkor pedig segít, ha mérsz. Kérdezd meg a választóidat, nálunk is ez döntötte el a belső vitát. Nem tudom, hogy volt-e ilyen, de arra tippelek, hogy nem. Végezetül annyi, hogy szerintem továbbra is lesz helye egy mindenkit kifigurázó formációnak a közéletben, mert muszáj újra megtanulnunk nevetni magunkon. Hogy a kutyák megmaradnak-e vagy sem, nem tudom, így azt sem, hogy ők fogják-e betölteni ezt a szerepet.”