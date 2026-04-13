Horn rögtön belecsap a lecsóba

Horn Gábor, Facebook: „A liberális minimum nem csupán a jogállam helyreállítását jelenti, hanem egy olyan modern, nyugatias államszervezetet, amely nem gyámkodik, hanem szolgáltat és szabadságot ad. A NER egyik legsúlyosabb öröksége a végletekig központosított, mégis kivéreztetett egészségügy. A liberális vízió ezen a téren világos: el kell mozdulnunk a több biztosítós modell irányába. Nem az állami monopólium fenntartása a cél, hanem a beteg választási szabadsága és a szolgáltatók közötti minőségi verseny.”