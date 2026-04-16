Jé, nem is tud kézrátétellel gyógyítani…

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Le kell válnia a kommunikációnknak Magyar Péter személyéről és személyiségéről, még a csapatának a minőségéről is, és csak egyetlen irányból szabad támadni az új kormányt, a döntései, illetve a halasztott döntéseinek a közvetlen következményei miatt. Személytelenül, csak is a következményeket kritizálva. Persze a jó következmények (ígéretek) elmaradását legalább olyan harsányan kell felemlegetnünk, mint a hibákat. Magyar Péter személye rövid-közép távon sérthetetlen lesz, de a projektjére ez nem lesz igaz, csak annyi a dolgunk, hogy minden rosszat a kormányához a kössünk és véletlenül se a nimbuszához, az isteni személyéhez, az majd magától múlik el. És amilyenek az emberek, maguktól fognak oda eljutni, hogy nehezményezzék, nem tud kézrátétellel gyógyítani. És sose felejtsük el, sajnos vannak még csodák, akár jól is kormányozhat, vagy el is nézhetik neki sokáig, hogy rosszul csinálja.”