Schilling Árpád, Facebook: „Jelentős felhatalmazás, de nem egyszemélyi hatalom. Mindannyiunknak dolgozni kell azon, így vagy úgy, hogy az ország újra közös legyen. Magyar Péter pozíciójának is az tesz jót, ha a rajongás helyét átveszi az együttműködés, az egyeztetés, a problémák világos artikulációja, a fórumok, ahol a szakmákról és a valós igényekről és szükséges változtatásokról szól a vita. A politika akkor tölti be a funkcióját, ha az emberek kifejezhetik gondolataikat és becsatornázhatják elképzeléseiket. Nagyon nehéz lesz lejönni arról a szerről, amit úgy hívnak: tekintélytisztelet. Emberséges módon, de meg kell tanulnunk őszintén beszélni, nem lesütött szemmel, nem bagatellizálva az ügyeket, elárulva egymást és az érdekeinket. Magyarország nem egy választási eredménytől fog megváltozni, még ha az reményt is ad és lendületet. Meg kell értenünk, hogy vannak jogaink és felelősségünk is a saját életünk alakításában.”