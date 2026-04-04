Schilling Árpád, Facebook: „Ha mindenki rájuk szavaz, aki bármilyen értelemben is, de változást akar, akkor gyorsan meg lehet a kétharmad, nem kell jogászkodás, nem kell végtelen egyeztetés, minden készen áll arra, hogy alapvető változásokat lehessen elindítani. Ha van kétharmad, akkor az erőpolitikához szokott Fideszben is történhet valami, Orbán mítosza megtörik, hívei meghasonulnak, a pártban is átalakulnak az erővonalak. Ha nem így történik, ha felszívják magukat, akkor kőkemény ellenzék lesznek, gátlások nélküli, hatalmas pénzekkel és klientúrával rendelkező, antidemokratikus, szélsőséges utcai harcosok, mint amilyenek voltak 2002 és 2010 között. Egy bizonytalan koalíció egy év alatt felmorzsolódna, kell az egységes kétharmad ahhoz, hogy ezeket a megvadult férfiakat megregulázzák.”



