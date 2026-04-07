„Kollektív bölcsességünk is beleszól a választás eredményébe”

Jeszenszky Zsolt, Pesti Srácok: „Bízzunk népünk kollektív bölcsességében, a csendes, józan többségben, hogy nálunk ilyesmi nem történik meg. Hogy másodszor nem esik a magyar nép ugyanabba a hibába, amit 2002-ben elkövetett: hogy egy, utólag még a bírálói szerint is sikeres kormányzást követően leszavazták Orbán Viktort, hogy aztán két év Medgyessy-féle tötörészés után hat évig nyöghessük Gyurcsány Ferencet. Akik tényleg legatyásította az országot, és Orbán Viktornak kellett újra rendbetennie. Négy magyarpéteri év után viszont félő, hogy már ő sem tudná. A jelenlegi, kiélezett világpolitikai helyzetben nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy politikai kalandor vezesse az országot. Még akkor sem, ha tudjuk: végig fognák a kezét. Vagyis inkább: a golyóit.”



