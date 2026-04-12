Jeszenszky Zsolt, Facebook : „Ám tudjuk: az árulók mindig a leghangosabbak. Hát, Eckünek most sikerült annak lenni. Végül is, nézzük (számára) a jó oldalát: 43 éves korára végre megismerte az egész ország. OK, a hírnév csak 15 percig (na jó, pár napig) fog tartani, de a történelembe úgy fog bevonulni, mint aki az utolsó szöget beleverte Magyar Péter miniszterelnöki ambícióinak koporsójába. Ehhez képest a koncerten fellépő többi fröcsögő, gyűlölködő, kilóra megvett ál-művész (és a sajnálatos módon a korpa közé keveredett néhány tehetséges, többre méltó, de az orránál tovább nem látó arc, mint Dzsúdló vagy Vitáris Iván), akik ezen a koncerten ország-világnak megmutatták a Tisza "szeretetországát", már csak hab voltak a tortán. Az ő akasztós-kinyírós-mocskosfideszezős performanszaik elsikkadnak Eckü színpadon elővett - és Gulyás Gergely fejére képzelt - heréi mellett. Úgyhogy, tényleg, köszönjük, Puzsér, hogy ezt összehoztad! A végén mégiscsak újabb 2/3-a lesz Orbánnak...”