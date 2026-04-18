„Különben visszatér a »következmények nélküli ország« csüggedt letargiája”

Lendvai Ildikó
2026. 04. 18. 14:32
Lendvai Ildikó, Népszava: „A győzelem után a vesztes fél a kevésbé érdekes. Fontosabb, hogy mit tervez a győztesek új kormánya. Engem sem a Fidesz vezérkarának mozgásai érdekelnek elsősorban. Hanem az a több mint kétmillió. Akik egy földindulásszerű népmozgalom idején, a naponta rájuk zuhogó leleplező információk elől fülüket befogva is rájuk szavaztak. Szükség lesz rájuk egy normális világ berendezésében. Főleg, hogy ennek az új világnak az a legvonzóbb ígérete, hogy vége lesz az ország végletes megosztásának, a gyűlöletre cukkoló belső háborúknak. Ennek az ígéretnek sajátos egyensúlyban kell lennie a jogállami igazságtétellel. Babits háborúellenes verséből a »legyen béke már, legyen vége már« ma is érvényes és tömeges szándék, de a »ki a bűnös, ne kérdjük« egyáltalán nem. De, kérdjük, nagyon is kérdjük, milliók kérdezik. Különben visszatér a »következmények nélküli ország« csüggedt letargiája.

Kiss Károly
Csatlakoztunk Európához

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

