Lesz itt még majd nagy csodálkozás...

Parászka Boróka, Facebook : „A Fidesz bevitte listáról az összes olyan politikusát, akik nem nyertek egyéni mandátumot, de az elmúlt években felelősek voltak a határon túlra exportált túlkapásokban, korrupcióban, a kisebbségi szervezetek NER-be való bezsarolásban. Listáról kerül parlamentbe Zsigmond Barna Pál, Gál Kinga, Nacsa Lőrinc, Semjén Zsolt. Minden marad a régiben, vagy sikerül leváltani a NER-es határon túli oligarcha politikát és visszaadni a határon túli kultúrának azt ami jár neki?”