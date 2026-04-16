Friss Róbert, Népszava: „Orbán ugyanis a jobboldali populizmus ikonikus figurája lett, akire ideológiai partnerként tekintett több világszintű politikus is. Az Európai Unió vezetésével vívott harcai több esetben is akadályozták a blokk döntési képességét, illiberalizmusa és oroszpártisága miatt pedig sok követőt szerzett az establishment ellenségeinek körében. Magyar Péter ezzel szemben a nyugati szövetségi rendszerbe való visszatéréssel kampányolt, így érthető, hogy sok külföldi politikus egy együttműködőbb és kevésbé különutas Magyarországra számított. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök azt írta, Magyarország Európát választotta, és visszatért az európai útra.”



