Raskó György, Facebook: „A Tisza most akkora felhatalmazást kapott a nyugati kapcsolatok visszaépítésére, hogy megalkuvás nélkül teheti meg ez irányú lépéseit, persze úgy, hogy közben kemény bírálója marad az alacsony hatékonysággal és mérhetetlen bürokráciával működő Brüsszelnek. Persze építő- és nem romboló szándékkal, mint tette az Orbán-Szijjártó páros.Magyarország helye Európában, azon belül az Európai Unióban van, gazdasági, kulturális és biztonságpolitikai szempontból is. Oroszországgal pragmatikus együttműködés kell, de ki kell zárni minden olyan együttműködést, ami illiberális irányba vinné az országot.”