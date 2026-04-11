Stumpf András, VálaszOnline: „Meg az is lehet, hogy valami nagy csalást terveznek, s hogy hihetővé tegyék a »győzelmüket«, ahhoz kellenek az utolsó pillanatban bedobott felvételek. Hogy aztán lehessen hivatkozni rájuk: ezek fordították meg az eredményt, már a mérések lezárulása után. Utalhat erre a miniszterelnök péntek reggeli beszédének egyetlen érdekes momentuma is: szerinte a Tisza majd nem fogadja el a választások eredményét és már most zavargásokat tervez. Minthogy Magyar Péter pártja toronymagasan vezet a felmérésekben, csak megfordul az ember fejében: nem egy méretes választási csalás keretezését, hitelesítésének első lépését látjuk épp?”