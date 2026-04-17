Kertész Dávid, Origo: „Van ideje a kesergésnek, van ideje a gyásznak és van ideje az újra építkezésnek. Minél előbb kezdünk bele e legutóbbiba, annál korábban tudunk talpra állni. Nem titok, hogy a vasárnapi vereség mindannyiunkat letaglózott, de ilyenkor nem szabad belemélyedni a keserűségbe és megállni, hanem azonnal építkeznünk kell újra. Amikor a leginkább mélyen van az ember vagy egy közösség, akkor a legőszintébb magával. Ha nem, akkor elveszett. Aki azonban tisztességgel, fejet lehajtva, valódi önkritikát gyakorolva átmegy ezeken a stációkon, nem spórolva meg az időt és az energiát, ott megvan a lehetőség a megújulásra. Ez vár most erre a politikai közösségre, kezdve a legtetejétől.”