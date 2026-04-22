„Mert ha ma nem szólunk, holnap már késő lesz”

Gy. Németh Erzsébet
2026. 04. 22. 14:45
Gy. Németh Erzsébet, Facebook: „És most ott tartunk, hogy a Szent Koronát – a szélsőjobb javaslatára – nemcsak piedesztálra emelik, hanem konkrétan BEVISZIK az ülésterembe. Beviszik oda, ahol a népképviseletnek kellene működnie – és ott tesznek rá esküt. Ez nem formai kérdés. Ez egy nagyon tudatos szimbolikus lépés. Ez nem hagyományőrzés. Ez nem tisztelet. Ez egy üzenet: a hatalom többé nem tőlünk ered. A köztársaság lényege az, hogy nincs fölöttünk semmi és senki, csak a közös akaratunk. Ehhez képest most egy középkori hatalmi logika kerül vissza az Országgyűlés falai közé – nem díszletként, hanem legitimációként. És közben azt várják, hogy ezt nyugodtan nézzük végig? Hát nem. A köztársaság nem magától marad meg. Azt védeni kell – szóval, gondolattal, kiállással. Mert ha ma nem szólunk, holnap már késő lesz.”

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelekagymosott

Én, az „agymosott birka”

Lázár Emese avatarja

Meglehet, elfogult vagyok, de nem elvakult.

