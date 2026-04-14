Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Név nélkül ugyan, de megszólította azokat, akik semmifajta elköteleződéssel, meggyőződés és elvek nélkül, pusztán számításból, érdekből csapódtak a jobboldal mellé, és a politikai sikerek farvizén hajózva gazdasági előnyöket szereztek maguknak. És kérkedtek is privilegizált helyzetükkel. Azt már én teszem hozzá, hogy egy részük az utolsó napokban, nyilván látva a közeledő jéghegyet, gyorsan át is állt Román Péter oldalára. Nem, nem elírás. Magyar Péter is egy áruló (ezért „Román” Péter), aki – jó ütemérzékkel, ez kétségtelen – átállt a globalisták oldalára. Nyilván nem egyszer csak így ébredt egyik reggel; ki volt ez találva. A mi mostani románjaink, Magyartól Ruszin-Szendi Romuluszon át Waberer Györgyig (meg persze az utolsó napokban „véletlenül” felbukkant, jól megszerkesztett videókban kitálaló „hősök”) és a románok között az a különbség, hogy utóbbiak mindig úgy álltak át, hogy a népüknek jó legyen. Mi még árulókból is a legalját kaptuk, mint anno kommunistákból.”