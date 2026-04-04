Lentulai Krisztián, Facebook: „Amikor azt mondta kezeit tördelve undorító, ócska ripacsként, mentve a menthetetlen a drogtanyás éjszakájáról, amivel végleg nullifikálta magát komoly országvezetőként, hogy konszenzuálisan tekerte telibe Evikét, ott még az ember max a modoros szóhasználaton nevetett. Mert a drog az érdekes nekünk, választóknak. A drog a rumlis, mert kinek kell egy olyan vezető, akit onnantól bárkit zsarolhat, nem beszélve arról, hogy autót nem vezethetne így, nemhogy országot. Az, hogy a dákójára nem tud csomót kötni, az ő dolga. De ha az orrára se, az már a miénk is. Most viszont egyre másra jönnek ki hangfelvételek, amikből a dákóból d(r)ákói szigor is kihallható. A konszenzualitással való bűvésztrükk azonnal értelmet nyert: Evikét úgy megrakta sérelmére, hogy abban hiba nem volt. Megint megnyert egy meccset, csak éppen most egy aktust nem kívánó nővel szemben. Ezért kellett jogi nyelven előreszaladni az üres szoba látványától. Ezért kellett előre szólni, hogy a nő is éppúgy vágyakozott a Radnai kigyúrtságához még nem mérhető pszichopata férfi teste iránt. Mindent értünk innentől, Péter.”