„Mítoszvadászat!”

Kötter Tamás, Facebook: „Hát ez gyorsan ment. A “becsületes ukrán pénzszállítókról” szóló narrativát a saját felvételeik buktatták meg. Az első hozzászólásban belinkelt cikk és benne az ukránok magukról készített felvételei magukért beszélnek. Ezért nem róluk akarok most elsősorban írni, hanem az őket mosdató végkiárusítás során felvásárolt balos médiumokról - a 444-től a Telexig- és olyan okostóni influenszerekről, mint az egykor szebb napokat látott Pajor Tamás vagy Potyondi Edina, és a Tiszás aktivista ügyvédnőről se feledkezzünk meg. Nyomták amíg lehetett és azon is túl a gazdi narratíváját - arra mondjuk senki sem számított, hogy ezek a bumburnyákok, olyanok mint a majmok, ha fényes és gombok vannak rajta, akkor azt elkezdik nyomkodni. Az eredmény pedig az első hozzászólásban.”