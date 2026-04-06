Gulyás Virág, Facebook: „MP már behülyített titeket azzal, hogy jaj Orbánt miért védi a TEK. Jogászként kihagyta, hogy ez jogilag kötelező. A Terrorelhárítási Központ feladatait a 2010. évi CXXII. törvény és kapcsolódó jogszabályok rögzítik, a miniszterelnök személyvédelme állami kötelezettség. - MP már behülyített titeket azzal, hogy jaj neki meghívást kellett volna kapnia a Védelmi Tanácsba. Jogászként kihagyta, hogy ez jogilag lehetetlen. A Védelmi Tanács összetételét az Alaptörvény (különleges jogrend) szabályozza, nem meghívásos alapon működik, hanem tisztséghez kötött.”



