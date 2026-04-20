Németh úr, akkor ők most hazajönnek?

Németh Péter, Népszava : „Azóta látjuk, hogy a külképviseleteken leadott voksok több körzetben megfordították az eredményt, miáltal tovább növelte előnyét a Tisza. Vagyis, levonhatjuk a következtetést: a külföldön élők nagyon nagy többségének elege lett a magyarországi politikai viszonyokból, a Fidesz tizenhat éves uralmából és Orbán Viktor diktátori hajlamából. Ezen másfél évtized alatt nagyon sokan hagyták el az országot, pontosan azért, mert hiányolták a demokráciát.”