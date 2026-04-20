Dezse-Zelenka Dóra, Pesti Srácok: „Alig telt el egy hét a “dicsőséges rendszerváltás" óta, amely nagyban köszönhető a TikTok-trendek alapján szavazó és az évek óta az O1G-ideológiával fertőzött Z-generációnak, annak tagjai máris bevágták a durcát a Tisza vezérre. Én előre szóltam, hogy Magyar Péter nem lesz könnyű helyzetben a táborát tekintve, amelynek jelentős része semmi mást nem érzékel a világból, csak azt, ami éppen virális a közösségi médiában. Ennek köszönhetően a Z-generáció képviselői most például azt várják el a leendő miniszterelnöktől, hogy bombáztassa le kicsit az országot izraeli rakétákkal, mert ők úgy tudják, hogy Netanjahu ilyen: RÓSZ!”