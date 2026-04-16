Puzsér Róbert, Facebook: „Új időszámítás kezdődik Magyarországon: a nemzeti radikálisok soha többé nem rekeszthetnek ki senkit a magyar nemzetből, mert a magyarságtudat nem az ő játékszerük többé: kitagadta és megbélyegezte azokat, akik hatalmi jelvényként kezelték, és végül ők rekedtek ki a magyarságból, mint a hazájuk és a civilizációjuk elárulóinak, a Kreml helytartóinak, Kun Béla, Rákosi Mátyás és Kádár János örököseinek hívei és agitátorai. Velük kerülnek egy lapra a történelemkönyvekben, erre lassan rájönnek, ez a gondolat azonban elviselhetetlen, úgyhogy nyüszítenek, és szűkölnek, és vergődnek, és egymást marják kínjukban, hogy bűnbakot találjanak, és azon torolják meg a közös bűnüket.”