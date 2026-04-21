Jeszenszky Zsolt, Pesti Srácok : „Nyilván az sem véletlen, hogy milyen furfangos (nevezzük így, eufémisztikusan) jogi eszközökkel igyekszik az új hatalom megakadályozni, hogy Orbán valaha is újra miniszterelnök lehessen. Mert nagyon félnek tőle. De OK, tegyük fel, a választóknál sincs többé esélye a többségre. És szüksége van a jobboldalnak egy új vezetőre, aki hallja az idők szavát, képes megszólítani az újabb generációkat (nem csak aurafarmos idétlenkedésekkel, hanem valódi irányt, perspektívát is mutatva nekik). Könnyen lehet, hogy így van, és hogy ezt neki is látnia kell. Mindenki másnak viszont azt kell látnia, hogy Orbán Viktor politikai éleslátása, szellemi vezető ereje nélkül a jobboldal szétesik. A megújulásban, az új vezető felemelésében és kiteljesedésében aktív szerepet kell vállalnia. Lehet, hogy most nem a reflektorfényben van a helye, de nem is a szertárban. Pártelnökként nemhogy nem kell, nem is szabad most lemondania. Ha új vezetője is lesz a jobboldalnak, „gardedámként” ott kell állnia. (Igen, egyáltalán nem biztos, hogy az új vezető férfi kell, hogy legyen.)”