„Orbán Viktor tévúton jár.”

Havas Henrik, Facebook : „Nincs egységes jobboldal, én például, mint MDF-hívő, odatartoznék, de hát erről szó sem lehetett. Antall József után hogy hihettem volna egy szélhámosban, Orbán Viktorban? Hogy hihettek benne azok, akik elhitték neki, hogy egy polgári Magyarországot épít? Aztán jött Mészáros Lőrinc, Tállai András, az egész NB I, nem beszélve a kulturális háttérről, Ókovács Szilveszterrel, Rákay Philippel, Győzikével. Miniszterelnök úr, maga egy mezőgazdasági proli. Ismerem a típusát, én jártam az országot, kívülről-belülről ismerem a típusát, a jelszó az, hogy kell, minden kell, föld, kastély, minden, ami állami közbeszerzésen megszerezhető! Higgye el, hogy értem, amikor azt mondta, hogy ha nincs rendszerváltás, a felcsúti TSZ-ben legfeljebb kombájnt vezethetne!”