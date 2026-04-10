„Pártból maffia”

Batka Zoltán, Népszava: „A jelek szerint Orbánék, Rogánék tényleg úgy készülnek, hogy ha valahogy győznek a választásokon, akkor nekiállnak az eddigieknél sokkal módszeresebben irtani a magyar civileket, ellenzéket és építeni-szépíteni az EU-ba beékelt belorusz típusú orosz bábállamot, ha meg nem, hát beássák magukat, ellenzékből építik tovább a saját személyükhöz kötődő titkosszolgálati-szilovik elitet, a jövő maffiáját, magyar-orosz hírszerzési bázisát.”



