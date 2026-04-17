Balassa Tamás, Népszava: „A kormányárt (bámulatos péhiány elütéssel) budapesti elnökének (Dr. Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély álnéven) most egy olyan teljesítményt sikerült felmutatnia, amivel egy picit még kitolta a sötét múltat a derűs jövőbe. Nevezett politikusbénázó (-benéző, -bűnöző, a megfelelő aláhúzandó) 2026. április 12-én 00:01 órakor, tehát a rendszerváltó szavazás napjának legelső percében (kifogásbenyújtás eszközével) jelentette fel Karácsony Gergelyt a Nemzeti Választási Bizottságnál, mert szerinte a főpolgármester megsértette a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét, amiért a hírlevelében és egy videójában a változásra buzdított. (Hagyok egy kis időt, amíg a kedves olvasó visszahelyezkedik olvasóülésbe a hátáról, és abbahagyja a nevetést.) Ízlelgessük a mondatot: a Fidesz esélyegyenlőséget követel.”