Ambrózy Áron, Facebook: „Amikor a fizikai valóságról kell többséggel dönteni, akkor nem marad a fontos kérdésekre. Tulajdonképpen tiszás felebarátaink nagyvonalúan lemondtak a szavazati jogukról, ami elméletileg arról szólna, hogy az irányról, a jövőről döntsünk közösen. Ehelyett most arról szavazunk, hogy a valódi valóságnak, vagy a legyártott szimulákrumnak van-e többsége. A helyesnek vélt célok összevetése, a célok eléréshez megfelelőnek tartott lépések meghatározása helyett arról döntenek ma a választáson, hogy mennyire helytelenítik a Fidesz azon lépését, hogy elhalasztotta a választást. Mi meg azért megyünk szavazni, hogy bebizonyítsuk nekik, hogy nincs elhalasztva az országgyűlési választás. Hátha sikerül, és akkor hétfőn nem mennek ki a Kossuth térre rendőrt dobálni, amiért a Fidesz elhalasztotta a választást. Reménykedjünk! Tulajdonképpen értelmesebb ügyek mentén is szavazhatnánk, de nekem így is megfelel. Akkor ma annak kell többséget szerezni, hogy létezik-e gravitáció, ott van-e a Balaton és lehet-e morálból üzemanyagot gyártani. Sosem volt még könnyebb a döntés.”