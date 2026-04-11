„Tegyenek meg mindent a választások tisztaságának megőrzése érdekében!”

Schilling Árpád, Facebook: „Választópolgárok sokaságának nevében kérem a Nemzeti Választási Bizottságot, a rendőrséget, a katonaságot, a titkosszolgálatot, a polgármestereket, az önkormányzati képviselőket, és úgy általában az állami hivatalokban dolgozó polgártársakat, hogy a magyar néphez legyenek hűek és ne a jelenlegi kormányhoz. Tegyenek meg mindent az országgyűlési választások tisztaságának megőrzése érdekében!”