Tisza-tudatú honfitársaink “hamis zászlós művelet!”- kiáltások közepette képesek röhögcsélni 

Máthé Zsuzsa, Facebook: „Képesek “Tisza-tudatú” honfitársaink egy működőképes kőolajvezeték zsarolási célú elzárásának, s úgyanígy a tegnap Szerbiában meghiúsított, a földgázellátásunkat biztosító vezeték elleni terrortámadásnak a tényét nyíltan tagadni vagy “hamis zászlós művelet!”-kiáltások közepette röhögcsélni azon. Hogy Magyar Péter ezt teszi, azon nincs mit csodálkoznunk - egy politikai zsákutcába navigálta magát, ahonnan nincs visszaút. Ezért gátlások nélkül tagad, vádol, inszinuál, előre menekül árulásokkal kövezett útján. De hogy agresszív stílusban előadott badarságaira, kamerába olvasott konteóira ennyien vevők legyenek… miközben az is világos, hogy épp a magyar gazdaság lábonlövésére és vele a magyar emberek tönkretételére készülnek, az azért tényleg szürreális...”