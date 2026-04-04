„Valóságtagadás mesterfokon”

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Az első, Radnai és Vogel beszélgetése a tiszások számára vörös posztó, gyalázkodnak és fenyegetnek érte. Hiába egymást mószerolják be a tiszások, ezért is mi vagyunk a hibásak. A másodikat, a sértett katona sztoriját azonban készpénznek veszik. Ott nem kell hangfelvétel sem, semmi. Ott pontosan idéznek a százados elvtárstól, ő már hős és minden szava biztosan tökéletesen úgy van, ahogy elmondta. Nulla kritika. Persze, mert sokan nem a valóságot akarják megismerni, hanem az általuk elképzelt világhoz akarják torzítani a valóságot, nehogy ki kelljen lépniük a mesevilágukból. Ha olyasmit látnak, hallanak, ami alátámasztja azt, amiben hisznek, kritika és emésztés nélkül elfogadják. Ez mindig zsákutca, higgyétek el. Meddig áltatjátok még magatokat?”