„Vége van, kicsi!”

Tóta W. Árpád, Hvg360: „Ez a szubkultúra eddig elég hatalmat bitorolt ahhoz, hogy perverz akaratát rákényszerítse az egész országra. És leginkább azzal foglalkozott, hogy újra és újra megszerezze ezt a hatalmat. Ma még csak sejtjük, micsoda mocskos módszerekkel tették. Történészek és nyomozók hada fogja felderíteni, mi is történt velünk. Aztán majd az Error Házában megnézheti mindenki, hogy okuljon belőle. Nagy menekülések következnek. Orbán legmohóbb ivadéka már Amerikában lapul a nemzet vejével együtt. A Fidesz vezérkarának jelentős része köztörvényes bűnökért tartozik elszámolással. Egy részük alkuban reménykedik, mások már cuccolnak kifelé. A kormányváltó tömeg hippijei talán megelégednének a békével, de a leszámolás nem úszható meg.”