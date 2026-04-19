„Véget ért a színes (fülke)forradalom?”

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Láthatóan még nem, és arról sincs nyilván döntés, hogy mikor érjen véget. A megválasztott miniszterelnök és a Tisza Párt influenszer-propagandistái igyekeznek lázban tartani a szavazóik egy részét a leszámolások, a reváns és a könnyed lincselések ígéretével. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen még a megrendelők sem tudják, mihez kezdjenek a frissen megszerzett gyarmattal: ezentúl tejben-vajban és uniós forrásokban fürösztenek, bizonyítva, hogy rendes gyarmattartók, vagy a ‘90-es évekből ismert szabadrablásba kezdjenek. Amíg erről nem határoznak, az étlapon van a színes forradalmak utcai változata.”